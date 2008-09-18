Інфаркт: як не допустити атаки

Інфаркт міокарда – грізний супутник багатьох серцево-судинних хвороб.

І в першу чергу – ішемічної хвороби серця, яка у частини хворих може протікати безсимптомно або маскуватися під інші проблеми. Звернувшись до досвідчених кардіологів, ми вирішили скласти пам`ятку для тих, хто не хоче пропустити інфаркт, що насувається.

Лікарі підкреслюють: дуже важливо звернутися до лікаря саме в критичний для серця момент, коли заходи по запобіганню інфаркту найбільш результативні. Цей період, що триває від 2-3 днів до декількох тижнів, називають передінфарктним періодом або періодом прогресуючої стенокардії.

Зверніть увагу на біль, характерний для передінфарктного стану:

за грудиною – від легкого стискаючого дискомфорту до пекучого болю тривалістю від 30 хвилин і більше;

у нижній щелепі (неначе зуб розболівся);

шиї і спині (нагадує напад радикуліту);

у лівій руці відчуваються ломота, м`язова слабкість, оніміння, легке поколювання;

у животі відчуваються спазми, як при незварюванні шлунку (диспепсія).

При інфаркті міокарда біль буває дуже сильним, триває декілька годин і навіть добу, не знімається нітрогліцерином, супроводжується різкою слабкістю, страхом смерті, задишкою і іншими ознаками порушення роботи серця і змінами електрокардіограми (ЕКГ), які можуть «запізнюватися» на 2-3 дні.

При підозрі на інфаркт необхідно терміново викликати «швидку», а до її прибуття укласти і по можливості заспокоїти хворого, надавши йому напівсидяче положення.

newsland.ru