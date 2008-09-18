Генпрокуратура вимагає зняти з прилавків половину дитячого харчування

Генпрокуратура вимагає від Мінохоронздоров’я і Держспоживстандарту посилити вимоги до виробників та імпортерів дитячого харчування. За інформацією силовиків, оператори ринку масово порушують Закон «Про дитяче харчування», який був прийнятий Верховною Радою ще у 2006 році.

Згідно статті 9 цього закону, компаніям забороняється використовувати у виробництві продуктів дитячого харчування харчовий крохмаль і пшеничну муку. «Мінохоронздоров’я та Інститут педіатрії надали висновки, що ці компоненти шкідливі», - повідомив автор закону, депутат парламенту минулих скликань Ігор Челомбітко.

За інформацією видання, прокуратура захотіла «провести повторну оцінку висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи відносно продуктів дитячого харчування компаній «Вімм-Білль-Данн», Bebivita, «Юнімілк», Semper, «Нестле», HIPP на предмет наявності в їх складі крохмалю і пшеничної муки ще 27 червня. Після цього, за даними виробників дитячого харчування, Держспоживстандарт і Мінохоронздоров’я скоротили видачу дозвільних документів, без яких продукти не можна продавати в країні. «Нам Мінохоронздоров’я відмовилося видати гігієнічні висновки на каші для дітей від 4 місяців, аргументуючи тим, що в них міститься пшенична мука», - підтверджує Олена Єременко, керівник відділу дитячого харчування компанії «Нестле-Україна».

Єременко також не заперечує, що практично 50% всіх продуктів дитячого харчування містять муку і крохмаль. Вони містяться в кашах, баночного харчування, фруктовому пюре, дитячому печиві, в деяких видах замінників грудного молока.

При цьому виробники запевняють, що ці компоненти абсолютно безпечні. «Використання крохмалю і пшеничної муки в дитячому харчуванні дозволене міжнародними та українськими нормами», - стверджує Єременко.

Директор з маркетингу компанії «Юнімілк-Україна» Максим Кучко додає, що через вміст в продуктах крохмалю Мінохоронздоров’я відкликало гігієнічні висновки трьох видів баночного харчування торгової марки «Тема», які компанія планувала імпортувати зі своїх підприємств у Росії.

У свою чергу, в прес-службі Генпрокуратури пояснюють посилювання вимог відносно продуктів дитячого харчування тим, що «необхідність цих заходів викликана істотним погіршенням здоров’я неповнолітніх з причин вживання недоброякісних продуктів харчування».

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