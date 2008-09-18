У Львові 6 осіб отруїлися грибами, 4 з яких перебувають у тяжкому стані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні вночі у Львові з приватної квартири до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні були доставлені двоє чоловіків і четверо жінок 1933, 1954, 1955, 1981, 1983 і 1984 років народження, які отруїлися грибами на дні народження.

Четверо з постраждалих перебувають у тяжкому стані, решта двоє – у стані середнього ступеня тяжкості.