В Україну йде грип «Брісбен»

Вірус «Брісбен 1» для українців новий, і фахівці чекають від нього багато неприємностей.

Ця зима Україні подарує новий грип. Про це нам розповів директор Українського центру грипу і ГРВІ, професор Аркадій Фролов. Інфекція буде представлена комбінацією вірусних штамів А «Брісбен 1», «Брісбен 2» і В «Флоріда». До цього в Україні бували тільки два останні штами, а ось «Брісбен 1» для українців новий. «Даних про те, що грип, який викличуть ці віруси, відрізнятиметься важким перебігом, немає, — говорить фахівець. — Але, як правило, коли в країну приходить новий штам вірусу, розміри епідемії передбачити складно. Вона може бути як великою, так і незначною. Особливих неприємностей ми чекаємо від штаму «Брісбен 1».

Є різні точки зору на те, як уникнути грипу. Одні вважають, що кращий вихід — щеплення, інші переконані в ефективності вітамінізованого харчування і загартування.

Якщо Ви вирішили зробити щеплення. Для прихильників щеплень повідомляємо, що щеплень від «Брісбена» ще немає. «Вакцина повинна з`явитися в аптеках ближче до кінця вересня, — говорить Фролов. — Оскільки прихід грипу можливий з грудня, то не варто особливо затягувати з вакцинацією. Адже після уколу імунітет досягає свого максимуму якраз через 2-3 місяці, а в цілому зберігається півроку. Тому, зробивши вакцинацію всередині осені, можна себе відчувати захищеним до середини весни. На той час захворюваність грипом вже буде на спаді».

Проте робити щеплення всім без розбору не можна. Адже у декого є протипоказання, про що багато хто чомусь забуває. Перш за все це будь-які гострі інфекційні захворювання, підвищена температура. Ті вакцини, які зроблені на основі курячого білка, протипоказані людям з підвищеною чутливістю до цього компоненту. Тобто якщо у вас була коли-небудь алергія на курячі яйця (наприклад, зуділа шкіра після омлету), перевірте в інструкції, чи не входить курячий білок до складу вакцини. Якщо так, то виберіть інший варіант — вакцини бувають різні.

Майте на увазі, що після щеплення від грипу бувають побічні реакції, хоч і дуже рідко — шкіра в місці ін`єкції болить, набрякає і червоніє. Ще рідше буває головний біль, слабкість і підвищення температури до 37 С. Все ці симптоми безпечні і зазвичай зникають самостійно через 1—2 дні. Але про це потрібно відразу повідомити лікаря — він вже прийме рішення, що робити далі. Небезпечно, якщо після вакцинації наступає стан напівнепритомності, — в цьому випадку потрібно викликати « швидку допомогу».

Не хочете укол – ось Вам пігулка. Окрім уколів, є способи підвищити імунітет пігулками і аерозолями. При цьому імунна система «заряджається» на боротьбу з будь-яким збудником — чи то вірус, чи бактерія. Ці препарати можуть бути загальної дії і місцевої. «Загальна стимуляція — це прийом препаратів-імуностимуляторів в пігулках на основі інозину, амізону, аміксину і т.п. речовин, а місцева — за допомогою антибактеріальних вакцин (аерозолів, пігулок для розсмоктування) для місцевого (в роті, глотці) застосування, — говорить Аркадій Фролов. — Перевага останньою — в тому, що більше всього імунітет підвищується саме у вхідних зонах інфекцій, що передаються по повітрю, — в слизистій носа і глотки (і не напружується в цілому по організм, тобто препарат діє м`якше). У них накопичується імуноглобулін А, який зв`язує «по руках і ногах» будь-якого мікроба, який намагається прорватися всередину, — в кров. З часом ці імуноглобуліни розповсюджуються на все дихальне дерево — гортань, трахею, бронхи і легені, підвищуючи імунітет в цих органах від найпоширеніших збудників інфекцій, зухвалих ларниготрахеїтів, бронхітів і пневмонії».

Порадити препарат для підготовки імунітету може лікар-імунолог, терапевт або сімейний лікар. Як правило, курс прийому триває від двох тижнів до місяця. Після цього можна себе відчувати захищеним від ГРЗ на 3-4 місяці. Хоча гарантії, що ви не підхопите збудника, який все-таки викличе запалення, немає. У випадку, якщо ви пройшли таку вакцинацію і підхопили «незрозумілу заразу», краще здати аналізи (як правило, це змиви з носа, горла і бактерійні аналізи мокроти) і визначити, що ж саме за інфекція у вас сидить. Адже якщо захищену від більшості інфекцій людину щось звалило з ніг, значить, це рідкісний мікроб і ліки від нього теж повинні бути особливі.

Якщо Ви за натуральну профілактику. Тим, хто упевнений, що краща профілактика грипу, — народні методи, важливо враховувати, що застосовувати багато з них треба не в останню мить, а за 2 місяці до нього, тобто вже зараз.

Лікар-реабілітолог Борис Скачко радить оздоровити свою травну систему. «По-перше, приведіть в порядок печінку.— говорить Ськачко. — Саме цей орган переварює білки після того, як вони вбираються в кров з кишечника. Якщо печінка з жовчним міхуром «засмічені», то і допомогти імунітету білковою сировиною для побудови антитіл вона не зможе. Тому обов`язково почистіть печінку. Головне для цього — їсти 4—5 разів на день, кожного разу додаючи в їжу трохи чогось жирного, наприклад, 30 мл рослинного масла. Це стимулюватиме печінку очищатися від старої жовчі».

По-друге, фахівець радить вивести глистів. «Близько 50% людей ходить з паразитами в жовчному міхурі, не підозрюючи про це. А ті тихо, але вірно погіршують здоров`я господаря. Для того, щоб прогнати «непрошених гостей», три дні поснідайте гарбузовим насінням, запиваючи рідиною. У гарбузовому насінні є глистова отрута, нешкідлива для людини».

А ось обливатися холодною водою Скачко не радить. За його словами, це тільки виснажує імунітет. «Холод викликає викид протизапальних гормонів надниркових залоз, в результаті чого перші декілька днів імунітет дійсно сильно підвищується, але незабаром наступає його виснаження, тому метод можна використовувати тільки поступово, протягом декількох місяців знижуючи градус до 6-8 С».

Головний імунолог Києва Олег Назар радить не забувати про вітаміни. «Більше всього сприяють зміцненню імунітету вітаміни групи В і аскорбінова кислота (вітамін С). Тому щодня їжте капусту, перець, цитрусові — джерела вітаміну С, а також яловичу печінку і висівковий хліб, багаті вітамінами групи В», — радить Назар. Слідуючи всім вищепереліченим рекомендаціям, ви збільшите свої шанси пережити зиму без застуд.

Не тільки тілом, але й духом. Психіатр, психотерапевт Євгеній Воронков радить стежити не тільки за здоров`ям тіла, але і психіки. «Імунітет залежить не тільки від вилкової залози, лімфовузлів і інших органів, що виробляють захисні тільця, але і безпосередньо регулюється з нервової системи. — говорить фахівець. — Є навіть таке поняття — психоімунна система. Як тільки людина піддається психотравмі, переживає тривалий стрес, ця система починає страждати і вона вже не може дати повноцінну відсіч хворобі. Тим паче, що восени багато психологічних проблем якраз загострюються (це пов`язано з скороченням світлового дня, дискомфортною погодою і т.п.). Тому важлива ланка зміцнення імунітету впродовж всього сезону простудної захворюваності — боротьба із стресами. Для того, щоб вони не діставали «до глибини душі», важливо висипатися, вчасно знімати стреси заняттями, які зазвичай приносять задоволення (спорт, спілкування). Якщо задоволення вже немає ні від чого і людина не в силах справлятися з своїми стресами сама, їй потрібно проконсультуватися у психотерапевта».

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