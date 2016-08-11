У Міноборони відмовилися від закупівлі сучасних кровоспинних джгутів

В Міністерстві оборони України відмовились від закупівлі сучасних кровоспинних джгутів, бо "продукція заявлених на торгах виробників виявилась застарілою".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Міноборони заявив директор Військово-медичного департаменту Андрій Верба.

«Сучасні джгути не можна закупити в поточному році через те, що жоден з виробників не надав Міноборони продукції, що відповідає технічному завданню», - наголосив він.

При цьому Верба пояснив закупівлю морально і фізично застарілих джгутів “Есмарха” високим ризиком відновлення повномасштабних військових дій.

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Він зазначив, що ним було прийнято рішення про закупівлю в поточному році 100 тисяч джгутів “Есмарха”, які стовідсотково підуть на поповнення недоторканного запасу на випадок повномасштабних військових дій.

“Вони підуть на НЗ. Це саме той засіб, які зараз ми в змозі закупити. Якщо, не дай Бог, завтра почнеться широкомасштабна кампанія з тотальної мобілізації, я слова в медичну сумку не покладу”, - сказав директор департаменту.

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За його словами, Міноборони не закупило сучасні кровоспинні турнікети, бо продукція виробників, які побажали вийти на торги, не відповідає технічному завданню для механічних засобів зупинки крові.

Також він додав, що іноземні виробники не подали заявки на участь у торгах з даної позиції.

Разом з тим Верба запевнив, що до середини 2017 року Збройні Сили України будуть забезпечені на 100% виключно сучасними кровоспинними жгутами.