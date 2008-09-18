Підтримка здоров`я волосся восени

Волосся стає ломким, розпушується, електризується. Навіть здорове волосся виглядає восени не кращим чином, тому в міжсезонні за волоссям потрібний особливий підхід.

Врачи-тріхологи радять підходити до питання догляду за волоссям комплексно. По-перше, кінчики волосся доведеться зістригти, навіть якщо вони не січуться. «Сувора правда в тому, що це єдиний кардинальний вихід – різні бальзамы, всупереч рекламі, лише на якийсь час «склеюють» кінчики. Можна спробувати стрижку «гарячими ножицями», яка як би «запаює» кінчики волосся, надаючи їм здоровішому вигляду. Потім вже потрібно лікувати і укріплювати волосся».

По-друге, необхідно переглянути свій раціон живлення. «До погіршення стану волосся – їх сухості, ламкості, випадання і навіть появи лупи – приводить, перш за все, дефіцит вітамінів і безграмотна дієта. Простіше кажучи, наш раціон не дає волоссю необхідних вітамінів, мінералів і мікроелементів, а без них волосся просто не може бути сильним і здоровим. Особливо, якщо ви любите експериментувати з дієтами. Оливкове масло, горіхи, сирі овочі і фрукти, морепродукти, хліб з цілісного зерна – все це необхідно є для краси волосся».

Обов`язково пропийте курс вітамінів. Зараз випускають хороші комплекси для волосся, нігтів і шкіри, комплекси вітамінів, розроблених спеціально для жінок, наприклад «Дуовіт». Восени нам особливо необхідно вітамінне підживлення. При виборі потрібно звертати увагу на склад вітамінів, в якому крім власне вітамінів повинні бути мікроелементи, такі як кальцій, магній і залізо. Також корисні біотваней і дріжджові комплекси.

Стрес – це ще один чинник, який ослабляє організм в цілому. Осіння нудьга і депресія «живе» не тільки у нас в голові, але і передається всьому організму, перш за все, відбивається на шкірі особи і волоссі. Волосся стає тьмяним, втрачає блиск. Тому якщо ви постійно не высыпаетесь, відчуваєте негативні емоції, нервуєте, то і виглядати будете неважливо.

Підберіть засоби по догляду за волоссям. «Косметика для волосся не обов`язково повинна бути дорога. Вітчизняні маски на травах і рецептах бабусь справляються з проблемами волосся не гірше французьких або японських. І ще одне правило: чим менше шампуня, тим краще. Інакше великий ризик перенавантажувати, пересушити волосся. Ідеальний варіант – розмішати столову ложку шампуня в стакані теплої води і нанести в два прийоми», - радить врач-трихолог.

Важливо пам`ятати - волосся страждає від холоду! Від морозу і вітру утворюються численні мікропошкодження і перетяжки волосяного стрижня – волосся стає ломким. Кращий захист від цього – звичайна шапка.

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