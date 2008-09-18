Археологи виявили останки перших жертв туберкульозу в Європі

Археологи з Університету Йорка у Великобританії виявили скелет чоловіка, що помер більше 1600 років тому. При радіовуглецевому аналізі останків з`ясувалося, що чоловік загинув в результаті захворювання туберкульозом. За словами фахівців, ця знахідка може стати свідоцтвом того, що вже в 4 столітті нашої ери на території сучасної Європи люди вмирали від невиліковного на той момент туберкульозу.

Дослідники говорять, що померлому чоловікові від 26 до 35 років. Помер він в мить, коли туберкульоз вже не залишив йому шансів вижити - на хребті і тазі виявлені характерні сліди захворювання.

У Університеті Йорка говорять, що в 4 столітті нашої ери на території Великобританії зараження туберкульозом можна було одержати переважно через їжу, в основному через молоко або м`ясо.

Причому дослідники вважають, що заражених людей було немало, і більшість з них одержували вірус ще в дитинстві, але фактично прокидався він після 25 років, а до 35 років набирав свою максимальну силу.

"Це дослідження допоможе нам в отриманні даних про те, як туберкульоз розповсюджувався в Європі в ті періоди, коли вже відбулося падіння Римської імперії", - говорить Кет Ніл, археолог Університету Йорка.

Учені говорять, що скелет був виявлений біля фрагментів старої римської дороги, яка пролягала майже через всю південну частину Великобританії. Зараз на цьому місці знаходиться кампус університету. Найближчим часом археологи мають намір розширити масштаби досліджень в регіоні знахідки.

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