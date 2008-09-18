Ведучі учені обговорили проблему уповільнення процесу старіння

16 вересня в штаб-квартирі ЮНЕСКО почав роботу форум "Довголіття і спосіб життя: останні відкриття в медицині, що дозволяють довше залишатися молодим". Ведучі учені і медики з різних країн світу представлять в Парижі останні відкриття в медицині, генетиці і геріатрії, повідомляє Центр новин ООН.

Сьогодні на землі живе 600 млн. людей у віці 60 років і вище. Передбачається, що до 2050 року ця цифра виросте до двох мільярдів. Тільки у Франції налічується 15 тис. чоловік, що досягли 100 років. У 1950 році таких людей було тільки 600. Проте чим довшою стає тривалість життя людини, тим гостріше вона відчуває потребу у відкритті нових методів по збереженню своїх розумових, рухових, зорових і інших здібностей.

Завдяки сучасним науковим дослідженням були знайдені шляхи уповільнення процесу старіння і запобігання розвитку старечих захворювань, а також способи закріплення довголіття на генетичному рівні. На нинішньому форумі делегати обмінюються інформацією про останні відкриття в цих областях.

Так, на форумі вперше відбудеться показ зйомок імплантації штучної сітківки, що дозволяє поліпшити зір.

У форумі, який транслюється в прямому ефірі в інтернет, беруть участь чотирнадцять ведучих учених, що спеціалізуються в геріатрії і генетиці довголіття. Французький генетик Аксель Кан представляє доповідь на тему "На скільки років життя запрограмована людина?".

У форматі п`яти круглих столів ученные вирішили обговорити наступні теми: старіння мозкових кліток, зміни структури ока і зір, розлади рухового апарату, як довше залишатися молодим і дослідження у області генетики довголіття.

Серед учасників форуму — генетик Патрік Аебішер, що спеціалізується на захворюваннях нервової системи, офтальмолог Єлена Берд і професор Жозе-Єлена Саель, а також лауреат Нобелівської премії з медицини Крістиана де Дюва.

Цей форум є п`ятим форумом ЮНЕСКО, організованим спільно з французьким щотижневим журналом "Парі Матч". Темами першого і другого форумів (2003 рік) були відповідно рак грудей і СНІД, третій форум (2005 рік) був присвячений новим методам лікуванні артриту, артрозу і остеопорозу, і, нарешті, четвертий форум (2007 рік) досліджував проблему раку.

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