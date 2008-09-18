Найстарішій людині світу виповнилося 113 років
13:48, 18 вересня 2008Країна
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Розкрив таємницю тривалого життя
Найбільший довгожитель світу японець Томойї Танабе відзначив у четвер свій 113-й день народження. Як повідомляють мас-медіа, після сніданку він кинув поглядом у газету, і подякував меру свого міста Міяконойо, який надіслав йому букет квітів. На запитання про таємницю свого тривалого життя Танабе порадив кожному «не пити і не палити».
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