Найстарішій людині світу виповнилося 113 років

Найбільший довгожитель світу японець Томойї Танабе відзначив у четвер свій 113-й день народження. Як повідомляють мас-медіа, після сніданку він кинув поглядом у газету, і подякував меру свого міста Міяконойо, який надіслав йому букет квітів. На запитання про таємницю свого тривалого життя Танабе порадив кожному «не пити і не палити».

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