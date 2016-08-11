Міноборони сформує недоторканний запас у 100 тисяч аптечок

Міністерство оборони України планує в цьому році сформувати недоторканний запас в 100 тисяч аптечок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це на брифінгу заявив директор Військово-медичного департаменту Андрій Верба.

За його словами, в минулому році було закуплено 93 тисячі 200 аптечок. Річний план закупівель на 2016 рік передбачає 10 млн грн, які планується витратити на закупівлю ще 100 тисяч аптечок. Загалом на поточний рік за відповідною бюджетною програмою на фінансування медичного постачання було виділено близько 198 млн грн.

Читайте такожВ Міноборони затвердили нову аптечку для військових «На складах Міністерства оборони на сьогодні є більше 100 тисяч аптечок. Також є певний запас аптечок, наданих нашими зарубіжними партнерами», - сказав Верба і підкреслив, що проблем із забезпеченням армії аптечками немає.