У горах Грузії під лавиною загинув альпініст із Чернігова
18:16, 11 серпня 2016Країна
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Під час перетину снігового схилу на групу альпіністів зійшла лавина. Першого не зачепила, другого злегка присипала, а Сашу запресувала.
Насувається снігова лавина / Фото: УНІАН
У Грузії під час підйому на гору Шхара під лавиною загинув альпініст-інструктор з Чернігова Олександр Науменко.
Про це повідомляє спортивний сайт 4sport.ua
Трагедія сталася 8 серпня.
«Троє альпіністів здійснювали сходження на гору Шхара за маршрутом 5Б категорії складності. Олександр Науменко йшов у зв'язці третім. Під час перетину снігового схилу на групу зійшла лавина. Першого не зачепила, другого злегка присипала, а Сашу запресувала», - йдеться в повідомленні.
У загиблого залишилися дружина і двоє дітей, 3 і 5 років.
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