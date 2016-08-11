У горах Грузії під лавиною загинув альпініст із Чернігова

У Грузії під час підйому на гору Шхара під лавиною загинув альпініст-інструктор з Чернігова Олександр Науменко.

Про це повідомляє спортивний сайт 4sport.ua

Трагедія сталася 8 серпня.

«Троє альпіністів здійснювали сходження на гору Шхара за маршрутом 5Б категорії складності. Олександр Науменко йшов у зв'язці третім. Під час перетину снігового схилу на групу зійшла лавина. Першого не зачепила, другого злегка присипала, а Сашу запресувала», - йдеться в повідомленні.

У загиблого залишилися дружина і двоє дітей, 3 і 5 років.