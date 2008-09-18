Авторські розробки українських вчених-вертебрологів лідирують у світовій спінальній хірургії.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН за участі провідних українських вчених-медиків – авторського колективу, що розробив і впровадив в Україні новітні хірургічні технології світового рівня у лікуванні хребта.

За словами члена-кореспондента АМН України, завідувача кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, професора Миколи ПОЛІЩУКА, у галузі вертебрології українська медицина іде на рівні європейських стандартів, а щодо деяких технологій і перевищує світовий рівень.

“В Україні створено та впроваджено ефективні технології лікування хвороб та ушкоджень хребта, які не мають аналогів у світі. Вони набули визнання не лише в Україні, а й у країнах Європи, США та Японії”, – зауважив М.ПОЛІЩУК.

Він наголосив, що завдяки новітнім технологіям хворих повертають до звичайного життя у найкоротший термін, істотно поліпшуючи ефективність надання медичної допомоги, скорочуючи термін лікування та реабілітації, а також їхню вартість.

“У регіонах країни підготовлено фахівців, які вже працюють за новітніми технологіями. Загалом сьогодні в Україні працюють 10 центрів хірургічного лікування хвороб хребта. Як наслідок, знизився рівень смертності через гострі хребетно-спинно-мозкові травми – з 45% до 11%, інвалідизація – 68% до 28-10%, через пухлини хребта смертність впала з 25% до 3,8%, інвалідизація – з 19% до 6,3%. Таких результатів вдалося досягти плідній співпраці нейрохірургів і травматологів”, – наголосив М.ПОЛІЩУК.

Він вважає, що впровадження саме цих технологій має розвінчати твердження про те, що спінальна хіругія - це складні травматизуючі маніпуляції з масивною крововтратою.

Член-кореспондент АМН України, завідувач Клініки малоінвазивної хірургії хвороб хребта Євген ПЕДАЧЕНКО зауважив, що 80% людей у світі відчувають біль у спині. Захворювання й ушкодження хребта дуже поширені. Разючі зміни у розумінні процесів, що відбуваються у хребті, сталися в останні 20 років, завдяки новим діагностичним можливостям.

Однак, за його словами, українські нейрохірурги намагаються застосовувати хірургічні втручання лише за крайньої потреби.

“Проте, коли це життєво необхідно, ми вдаємося до втручання і виконуємо це максимально ефективно - завдяки новітнім технологіям. Наше завдання, щоб не страждала якість життя хворого, щоб він у якнайкоротший термін зміг повернутися до нормального способу життя. У цьому допомагають малоінвазивні технології. Їхня головна ідеологія – мінімальна травматизація при максимальному терапевтичному ефекті. Сьогодні у медичну практику нашої країни впроваждено три типи хірургічних втручань – пункційні, ендоскопічні та мікрохірургічні. Зокрема, пункційне втручання (яке використовують зокрема, при гемангіомах хребта, що призводять до знерухомлення людини, шийних грижах хребта) відбувається від 5 до 15 хвилин, проводять під місцевим знеболюванням, не потребують розрізу анатомічних структур, під час операції хірург спілкується з хворим, а через кілька годин пацієнта виписують додому і він веде звичний спосіб життя”, – повідомив Є.ПЕДАЧЕНКО.

Він нагадав, що раніше подібні операції тривали декілька годин і супроводжувалися значною крововтратою, це були надважкі операції і для хворого, і для хірурга.

Директор Харківського інституту патології хребта і суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України, професор Микола КОРЖ наголосив, що патології хребта, біль у спині і дискомфорт відчуває переважна кількість населення України. “У соціальному значенні патологія хребта виходить на одне з перших місць. Захворювання і запалювальні процеси хребта, його травми і пухлини (кількість яких дедалі зростає) – це актуальна проблема для будь-якої країни”, – сказав М.КОРЖ.

Водночас, на його думку, жодна з галузей медицини за роки незалежності України не прогресувала так інтенсивно, як спінальна хірургія. За його словами, цій галузі вдалося вийти на той рівень надання медичної допомоги, який є у розвинених західних країнах.

М.ПОЛІЩУК додав, що про важливість та непересічність новітніх розробок українських вертебрологів свідчить визнання колег з інших країн. Зокрема, за його словами, російські колеги визнають, що завдяки розробкам українських нейрохірургів і травматологів на усьому пострадянському просторі впроваджена єдина оптимальна тактика лікування хворих з хворобами та ушкодженнями хребта.

За ініціативою Харківського інституту патології хребта і суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України наукову працю провідних нейрохірургів та травматологів щодо розробки і впровадження новітніх хірургічних технологій хвороб та ушкоджень хребта висунуто на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки.