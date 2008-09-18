Дніпропетровськ: стартував проект «Пульс міста»

У Дніпропетровську стартувала добродійна програма «Пульс міста» з модернізації міської системи охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську заявив керівник програми, підприємець Ігор ЦИРКІН.

Він повідомив, що «Пульс міста» - соціальна програма Фонду «Наш дым — Дніпропетровськ», яка працює в медичному секторі міста. За його словами, до кінця 2008 року Фонд планує запустити ще кілька програм, що стосуються інших сфер життєдіяльності міста.

«Мета програми полягає в наданні допомоги і розвитку системи міської охорони здоров`я, сприянні поліпшенню якості медичних послуг, що надаються” - зазначив І.ЦИРКІН. За його словами, головною особливістю програми є системний підхід до вирішення поставлених завдань. При цьому вирішувати, які саме проблеми охорони здоров`я потребують додаткового незалежного фінансування, будуть медики і городяни. Лікарі визначать, яке устаткування і матеріали необхідно закупити до тих або інших медичних установ, а городяни вирішуватимуть першочерговість фінансування запропонованих проблем. «Ми ж, зі свого боку, маємо намір популяризувати добродійну програму «Пульс міста» серед бізнесменів», - зазначив І.ЦИРКІН.

За словами І.ЦИРКІНА, ще однією важливою особливістю проекту є те, що він довгостроковий і спрямований на вирішення максимально широкого кола завдань у сфері міської медицини.

Дніпропетровськ може стати флагманом у розповсюдженні ідеї соціально відповідального бізнесу в нашій країні, - вважає І.ЦИРКІН. - Хочеться, щоб Дніпропетровськ був гармонійним і комфортним, а медицина, на мій погляд, - одна з найважливіших складових розвитку міського середовища. До проблем міської охорони здоров`я сьогодні не можуть бути байдужими ні великі бізнесмени, ні прості громадяни Дніпропетровська. Медична допомога потрібна всім, незалежно від соціального статусу, оскільки кожна людина зацікавлена в отриманні якісних медичних послуг. Тому, я сподіваюся, що підприємці міста підтримають мету програми «Пульс міста».

Підготовча робота в рамках соціальної програми «Пульс міста» почалася в червні 2008 року. Протягом трьох місяців фахівці проекту провели 35 зустрічей і консультацій з медиками, в яких прийняло більше тисячі працівників медичної сфери. Подальша робота програми буде спрямована на розподіл зібраних добродійних коштів серед медустанов Дніпропетровська. Перша партія устаткування має надійти до клінік міста вже до кінця 2008 року.