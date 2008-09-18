У Києві заборонено куріння на дитмайданчиках і зупинках

Київська міська рада повністю заборонила тютюнопаління на дитячих майданчиках, зупинках транспорту та інших громадських місцях Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували 113 з 116 присутніх на сесії Київради депутатів. Згідно з цим рішенням повністю заборонено вживання тютюнових виробів також і в інших місцях дитячого відпочинку, включаючи ігротеки, комп’ютерні клуби, кінотеатри та прилеглі до них території. Також заборонено паління на 50-метровій зоні навколо зупинок громадського транспорту. Ця заборона стосується також ліфтів, будинкових сходів та під’їздів багатоповерхових житлових будинків, гуртожитків, підземних переходів, таксофонів. У перелік повної заборони тютюнопаління увійшли церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту; зони відпочинку, включаючи парки, пляжі, сквери; літні майданчики, закриті та відкриті спортивні споруди, робочі місця підприємств, установ та організацій різної форми власності.

Київрада також прийняла рішення частково заборонити тютюнопаління: в офісних приміщеннях підприємств та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, що користуються найманою робочою силою; закладах торгівлі, включаючи торгові ряди, кіоски, ринки, ярмарки; в об’єктах громадського харчування, зокрема ресторанах, барах, пабах, кафе; в нічних клубах та дискотеках, закладах грально-розважальної сфери; в органах державної влади та місцевого самоврядування. Усі об’єкти, які зазначені в цьому пункті, повинні бути облаштовані спеціальними ізольованими для тютюнопаління місцями з інформаційними табличками. Депутати зобов’язали керівників підприємств та установ різних форм власності, власників чи орендарів відповідних споруд та приміщень забезпечити в тримісячний термін з дня набрання чинності даного рішення спеціалізованими ізольованими місцями для паління, обладнані вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму. Саме ці особи мають нести особисту відповідальність щодо дотримання вимог законодавства про вживання тютюнових виробів. Згідно з прийнятим рішенням правоохоронним органам рекомендовано підвищити контроль за виконанням положень даного рішення та притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства.

Також депутати рекомендували правоохоронцям розробити відповідну програму щодо запобігання тютюнопаління в Києві.

Дане рішення прийнято з метою врегулювання в Києві проблем захисту здоров’я населення від шкідливого тютюнового диму, організації надання допомоги у відмові від куріння.

Реалізація заходів, передбачених рішенням, здійснюватиметься в межах асигнувань, які щороку передбачатимуться в бюджетах міста за відповідними напрямками та за залучені кошти.

За інформацією голови постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту, штраф за адміністративне порушення правил тютюнопаління, згідно з Кодексом про адміністративні порушення, становить при першому складанні протоколу про порушення 17-85 грн., при повторному складанні акта про порушення 85-200 грн.