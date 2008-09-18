Створять лабораторію з контролю за якістю лікарських засобів

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1215-р від 13 вересня 2008 року виділив Міністерству охорони здоров’я для проведення першочергових заходів з підготовки та акредитації лабораторії з контролю поліхлорованих вуглеводнів Інституту екогігієни і токсикології імені Л.І.Медведя.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Уряд доручив Міністерству фінансів здійснити ці видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня на нараді з фахівцями Міністерства охорони здоров`я і представниками фармакологічної промисловості України Ю.ТИМОШЕНКО заявила про необхідність термінового реформування державної системи з контролю за якістю лікарських засобів. На її думку, існуюча система контролю будується на непрозорих механізмах реєстрації, контролю і анулювання ліцензій у цій сфері. Прем`єр-міністр доручила Міністерству фінансів забезпечити придбання устаткування для створення лабораторії з контролю за якістю ліків у системі Державної інспекції з контролю за якістю лікарських засобів