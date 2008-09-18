У 95-97% українців виявлено хвороби пародонта, у 70% - хворі зуби

17:05, 18 вересня 2008
Країна
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Оприлюднено результати досліждень

У 95-97% українців спостерігаються хвороби пародонта, у 70-80% виявлено захворювання зубів.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила віце-президент Української асоціації профілактичної та дитячої стоматології Лариса СИДЕЛЬНИКОВА.

За її словами, “рівень стоматологічної захворюваності в Україні сягнув свого апогею, вище нема куди”.

Л.СИДЕЛЬНИКОВА зауважила, що було проведено широкомасштабні дослідження стосовно структури стоматологічної захворюваності у різних регіонах нашої країни.

“Донедавно вважали, що неблагополучна ситуація у тих областях, де у воді мало фтору (зокрема, у західних). Нині ситуація щодо стоматологічних проблем, незалежно від регіону, зрівнялася”, – наголосила вона.

Зокрема, дослідження виявили, що у майже кожної людини з найбільш благополучної групи – від 18 до 40 років, нездорові ясна та зуби. Найсумнішим, на думку Л.СИДЕЛЬНИКОВОЇ, є те, що у 70% населення хвороби ясен обов’язково поєднані із хворобами зубів.

Вона також наголосила, що вченими виявлено безпосередню залежність між гігієною рота та стоматологічними хворобами.

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