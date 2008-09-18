На Херсонщині вилучено дині та кавуни з високим вмістом нітратів

В Херсонській області санепідемстанція вилучила з реалізації партію баштанних культур у 123 тонни, вміст нітратів в яких перевищував норму.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Херсонської ОДА, за результати лабораторних досліджень, проведених районними і міськими санепідстанціями області, із 280 досліджених проб кавунів вміст нітратів перевищував нормативи в 7 випадках, що становить 2,5%, в динях відповідно досліджено 91 пробу. Не відповідають нормативам 8 - 8,7%. Із 354 досліджених проб овочевих культур, перевищення вмісту нітратів виявлено в 2 (0,5%).

Всі партії баштанної і овочевої продукції у кількості 123 т 135 кг, в яких вміст нітратів перевищував нормативні показники, вилучені з реалізації, а відповідальні особи притягнуті до адміністративної відповідальності (накладено 31 штраф).