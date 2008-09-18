На Буковині школярі потрапили до лікарні після проби Манту

17:21, 18 вересня 2008
Країна
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Двоє втратили свідомість

Цього тижня (15-17 вересня), після проведення вакцинації дітей в селі Рашків Хотинського району декілька дітей були госпіталізовані у важкому стані.

У селі Рашків Хотинського району 9 вересня під час здійснення протитуберкульозної проби Манту в учнів 5 класу місцевої загальноосвітньої школи, виникла алергічна реакція на пробу у 8 дітей.

Двоє дітей втратили свідомість і були терміново госпіталізовані. Ще у 6 дітей виникло погане самопочуття і вони були направлені до районної лікарні. Після допомоги лікарів діти були виписані додому.

Перед тим, 8 вересня здійснювали протитуберкульозну пробу Манту в 3-4 класах школи села Рашків і усе пройшло без ускладнень.

В облСЕС стверджують, що їх організація не має стосунку до здійснення проб Манту.

Головне управління охорони здоров’я ОДА поки що жодної інформації про цей випадок не оприлюднювало.

zaxid.net

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