Тука прогнозує загострення проблем, пов'язаних з проживанням переселенців в здравницях
Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука прогнозує, що по всій Україні почнеться загострення проблем, пов'язаних з комунальними витратами і проживанням переселенців із зони АТО в здравницях, базах відпочинку та інших закладах.
«Змушений прогнозувати, що проблема буде хвилеподібно рухатися по всій країні. Існує проблема, яка не вирішена ні на законодавчому рівні, ні на рівні підзаконних документів. Наприклад, всім подобається, і я б теж був щасливий, якби мене годували безкоштовно. На жаль, жодним законом це не передбачено», - підкреслив Тука. Він додав, що, якщо директори санаторіїв в суму заборгованостей за проживання переселенців, яку хочуть отримати з держбюджету, будуть закладати харчування, то ці суми їм відшкодовуватися не будуть.
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За словами заступника міністра, має місце ще одне дуже неприємне питання - різниця в тарифах. Мова про те, що тарифи на різні комунальні послуги для фізичних осіб і юридичних осіб різні. Заклади, в яких по всій країні проживає переважна кількість переселенців, є юридичними особами, яким приходять рахунки, як промисловим споживачам.
«Відповідно парадоксальна ситуація складається, коли фізичні особи - прості люди, проживаючи в житловому будинку, платять за газ, воду, тепло - за одними тарифами, а переселенцям, які проживають в санаторіях, доведеться оплачувати ці ж послуги за вищою ціною. Тому я прогнозую, що зараз ця ситуація піде по всій країні», - сказав Тука.
Він акцентував, що це питання потребує нагального вирішення на рівні Кабінету міністрів.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі на прес-конференції заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що без документів про походження заборгованості за проживання переселенців, переміщених в Одеську область із зони АТО, санаторії гроші не отримають.