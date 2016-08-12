Тука прогнозує загострення проблем, пов'язаних з проживанням переселенців в здравницях

«Змушений прогнозувати, що проблема буде хвилеподібно рухатися по всій країні. Існує проблема, яка не вирішена ні на законодавчому рівні, ні на рівні підзаконних документів. Наприклад, всім подобається, і я б теж був щасливий, якби мене годували безкоштовно. На жаль, жодним законом це не передбачено», - підкреслив Тука. Він додав, що, якщо директори санаторіїв в суму заборгованостей за проживання переселенців, яку хочуть отримати з держбюджету, будуть закладати харчування, то ці суми їм відшкодовуватися не будуть.

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За словами заступника міністра, має місце ще одне дуже неприємне питання - різниця в тарифах. Мова про те, що тарифи на різні комунальні послуги для фізичних осіб і юридичних осіб різні. Заклади, в яких по всій країні проживає переважна кількість переселенців, є юридичними особами, яким приходять рахунки, як промисловим споживачам.

«Відповідно парадоксальна ситуація складається, коли фізичні особи - прості люди, проживаючи в житловому будинку, платять за газ, воду, тепло - за одними тарифами, а переселенцям, які проживають в санаторіях, доведеться оплачувати ці ж послуги за вищою ціною. Тому я прогнозую, що зараз ця ситуація піде по всій країні», - сказав Тука.

Він акцентував, що це питання потребує нагального вирішення на рівні Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на прес-конференції заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що без документів про походження заборгованості за проживання переселенців, переміщених в Одеську область із зони АТО, санаторії гроші не отримають.