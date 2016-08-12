У МОЗ обговорили питання впровадження нової концепції громадського здоров’я

Як повідомили УНІАН у МОЗ, побудова системи громадського здоров’я лишається пріоритетним напрямом діяльності відомства, це зобов’язання, взяте країною у рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

«Світ знає, що побудова системи громадського здоров’я – це правильний крок, ми знаємо, що це правильний крок, тому маємо переконати представників інших зацікавлених органів влади у важливості цього питання», — зазначила в.о. Міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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Станом на сьогодні проект Концепції системи громадського здоров'я погоджено з органами місцевої влади та майже усіма центральними органами виконавчої влади. Після остаточного опрацювання та правової експертизи документ буде надісланий для затвердження Кабінетом Міністрів України. Супрун наголосила, що потрібно пришвидшити цей процес, оскільки затвердження Концепції є пунктом першим у Плані дій Уряду на 2016 рік у розділі «Громадське здоров’я» зі строком виконання – ІІІ квартал.

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В ході наради визначились із планом дій та напрямами наповнення Дорожньої карти, що передбачатиме усі необхідні заходи, які потрібно здійснити для імплементації Концепції з відповідними термінами виконання. Серед них: напрацювання нормативно-правової бази, моделі фінансування, впровадження навчальних та тренінгових програм для майбутніх фахівців сфери громадського здоров’я тощо.

«На сьогодні, розроблені проекти змін до 37 законодавчих актів та проект нової редакції Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Наступні наші кроки стосуються розробки законопроекту «Про громадське здоров’я» та законодавчого врегулювання виконання функцій, які раніше здійснювались Держсанепідслужбою, а також чітко розподілити ці функції між МОЗ та іншими органами виконавчої влади», - зазначив заступник Міністра охорони здоров’я України Роман Ілик.

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Присутні обговорили організаційні питання щодо проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду Генерального директора ДЗ «Центр громадського здоров'я МОЗ України», вимоги до кандидатів на цю посаду, які найближчими днями будуть оприлюднені на веб-сайті МОЗ України, а також шляхи та джерела фінансування діяльності закладу.

Вирішення цих питань дасть можливість нарешті розпочати роботу Центру громадського здоров'я.