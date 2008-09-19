Антибіотики: за і проти

Якщо ваш лікар або педіатр, що займається вашою дитиною, має звичку виписувати від простуди або грипу антибіотики, то вам однозначна і проста порада: пошукайте інших фахівців.

Неправильне застосування антибіотиків - головний чинник, що обумовлює нашу постійно зростаючу нездатність викоренити хворобу. Надмірне вживання цих "чудових" ліків сприяє розвитку все більш і більш стійких патогенних мікроорганізмів, що веде до необхідності винаходити і використовувати надалі все більш і більш сильні антибіотики. Натуральні препарати набагато могутніші за будь-які антибіотики, що випускаються промисловістю в даний час і ефект від натуральних препаратів в сотню разів триваліший. Тільки такі препарати забезпечать вам точну дієту, повноцінний відпочинок і перемогу над стресами.

Між моментом попадання інфекції в організм і розвитком відповіді на неї імунної системи зазвичай проходить деякий час. Ситуація схожа на виклик швидкої допомоги. Ви знаєте, що ніяка бригада лікарів не з`явиться біля ваших дверей в цю ж секунду. Антибіотики реагують на інфекцію набагато швидше, але при цьому замикають телефон, по якому ваш організм міг би викликати допомогу від імунної системи, тобто, відсікають імунний відгук; природна реакція організму на інфекцію пригнічується ліками.

Пригадайте, як часто за допомогою антибіотиків ми поспішаємо зняти жар! Адже жар — це, загалом, позитивна ознака. Він свідчить: швидкість обміну речовин в організмі набагато підвищилася, і при цьому відбувається знищення "завойовників" за рахунок того, що навколишнє середовище стає максимально несприятливим для їх перебування в ньому.

Пацієнти в більшості своїй можуть справитися з інфекцією без застосування антибіотиків. Чи знаєте ви, що ці ліки всього лише знижують кількість патогенних мікробів, що атакують Ваше тіло? Для того, щоб воно виграло битву з ними остаточно, не обійтися без введення в бій імунної системи. Якщо ви дозволите своєму організму боротися з інфекцією самостійно, без милиць у вигляді антибіотиків, то у нього залишиться пам`ять про специфіку антитіл, які потрібно виробляти до даної (і будь-якою аналогічною) інфекції, і з`явиться здатність ефективніше чинити опір повторному вторгненню таких хвороботворних мікроорганізмів.

У деяких людей спостерігається алергія на різні антибіотики, але, як правило, вона рідко приводить організм до потреби в серйозному медичному втручанні. А ось тривалий прийом антибіотиків у великих дозах дуже часто руйнує не тільки інфікуючі мікроорганізми, але і корисні бактерії в травному тракті.

Багато людей починають страждати додатково ще і проносом; чи не всяка жінка стає жертвою хронічної (стійкою) дріжджової інфекції. Для відновлення належного балансу в мікрофлорі шлунково-кишкового тракту рекомендую додавати до їжі корисні бактерій L. acidophilus у вигляді пігулок або йогурту.

Звичайно, бувають такі випадки, коли якийсь антибіотик необхідний і повинен бути застосований. Щоб забезпечити його швидке розповсюдження по організму і проникнення в тканини, проходячи курс лікування антибіотиками, приймайте одночасно бромелайн (фермент з ананаса) — або у вигляді пігулок, або запиваючи антибіотик ананасним соком. Батьки хворої дитини, якій призначені антибіотики, повинні заводити будильник на 3 або 4 години ночі, щоб дати малюкові додаткову дозу ліків, тим самим підтримуючи його концентрацію в організмі на потрібному рівні протягом всього періоду сну.

І ще. Якщо вам необхідні антибіотики, приймайте їх. Якщо інфекційне захворювання затягується, то, безперечно, доведеться подумати про ці ліки. Але ніколи не відмовляйте імунній системі робити те, для чого вона призначена — давати відсіч інфекціям.

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