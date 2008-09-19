Науковці, затримані іранськими властями, зникли

Впливові наукові і правозахисні організації виражають занепокоєння у зв`язку з безслідним зникненням двох відомих іранських дослідників, що займаються проблемами ВІЛ/СНІДу, пише Nature. Брати Араш і Камьяр Алеі (Arash and Kamiar Alaei) були затримані іранськими властями в червні за підозрою в антиурядовій діяльності.

Обидва учених повинні були приймати участь в міжнародній конференції з ВІЛ/СНІДу, що пройшла в серпні в Мехіко. З моменту затримання по теперішній час доля братів залишається невідомою.

Починаючи з серпня із запитом про місцезнаходження братів Алеі до іранських властей звернулося декілька правозахисних організацій, включаючи “Лікарів за права людини” і Amnesty International. Своє занепокоєння висловлювали також Міжнародний фонд досліджень СНІДу і Американська асоціація сприяння розвитку науки.

Іранський уряд поки ніяк не відреагував на ці звернення.

Не дивлячись на крайній консерватизм іранського суспільства, Араш і Каміяр Алеі зуміли добитися запуску в Ірані декількох програм по лікуванню і профілактиці ВІЛ-інфекції серед представників груп ризику. Їм також вдалося налагодити розповсюдження шприців і презервативів в іранських в`язницях.

medportal.ru