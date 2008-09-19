Австралійці клонуватимуть людей

Австралійський уряд видав першу ліцензію, що дозволяє ученим створювати клоновані ембріони людини для отримання ембріональних стовбурових клітин.

Ліцензію одержала компанія Sydney IVF, що спеціалізується на екстракорпоральному заплідненні, повідомляє Compulenta. У розпорядження фірми будуть надані 7200 людських яйцеклітин, які стануть використовуватися для досліджень.

Таким чином, Sydney IVF стане першою компанією в світі, що одержала ліцензію від австралійської Ради національної охорони здоров`я і медичних досліджень.

Біотехнологи в інших країнах йдуть на найрізноманітні хитрування, щоб створити стовбурові клітини, по властивостях схожі з ембріональними. Проте ще нікому з них не було видано дозвіл на отримання стовбурових клітин з клонованих людських ембріонів.

Заборона на клонування людського ембріона була знята в Австралії в грудні 2006 року після голосування в національному парламенті. Але використання ембріонів, що не стали в нагоді при екстракорпоральному заплідненні, а також створення і використання інших ембріонів в дослідженнях, заборонено законодавством Австралії. Під забороною знаходиться і клонування людини в репродуктивних цілях.

Здібність стовбурових клітин до необмеженої реплікації вже давно вважається достатньо перспективною для лікування важких захворювань, таких як діабет, хвороба Паркінсона, аміотрофічний склероз, серповидноклітинна анемія і лейкемія. Ембріональні стволові клітини, які утворюються в перші декілька годинників після зачаття, дають початок майже 220 видам інших видів кліток і тканин тіла, тому ризик відторгнення при трансплантації вирощених органів і тканин мінімальний.

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