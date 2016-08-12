Супрун скаржиться на брак кадрів у МОЗ

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун скаржиться на брак кадрів у її відомстві.

Як розповіла Супрун кореспонденту ТСН, у міністерстві - 30% вакансій, 30% співробітників перебувають у відпустках, декретах, на лікарняних, а працює лише 40% колективу.

"У департаменті відділ, який займався держзакупівлями, коли я прийшла було нуль людей. Має бути п'ять. Нема керівника, двоє у декреті, двоє у відпустці. А це найважливіша програма", - ділиться Супрун.

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Втім, керівниця МОЗ стверджує, що робота відділу через це не стала – всі доставки поновлені, почали працювати над контрактами на наступний рік. Недокомплект й серед заступників самої Супрун – з шести людей є лише двоє. Цю проблему керівниця вже майже вирішила – визначилась з кандидатурами і запевняє, що всі її заступники будуть українцями. Однак, прізвищ Супрун поки не називає.

"Мені було надано від прем'єр-міністра карт-бланш, щоб своїх людей завести. Ми зараз чекаємо, щоб вони пройшли спец перевірку. Ми чекаємо, щоб був наступний Кабмін, аби могли їх привести на роботу", - повідомила очільниця МОЗ.