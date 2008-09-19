ВООЗ: кожні 30 секунд у світі від малярії помирає одна дитина

Кожні 30 секунд у світі від малярії помирає одна дитина.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це йдеться у новому звіті Всесвітньої організації охорони здоров`я.

За даними ВООЗ, щороку ця хвороба забирає життя близько мільйона людей. Найбільше потерпають від малярії африканські країни.

Хоча міжнародна спільнота з 2006 року виділяє більше коштів на боротьбу з малярією, цього недостатньо, вважають експерти організації.