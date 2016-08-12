Громадянин України намагався ввезти з Австрії два радіоактивних компаси

Громадянин України намагався ввезти з Австрії два компаси, радіаційний фон яких перевищує норму.

Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі, під час проходження прикордонного контролю пасажирами рейсу, який прибув з Відня в аеропорт «Бориспіль», спрацювала система радіаційного контролю «Янтар».

Читайте такожЧи можна вагітним проводити рентген-дослідження«В ході подальшої перевірки у багажі одного з пасажирів, громадянина України, було виявлено два авіаційних компаси, радіаційний фон яких перевищує норму допустимого радіоактивного випромінювання. Мешканець Києва пояснив, що компаси він колекціонує, а про те, що вони радіаційно-забруднені, він не знав»,- йдеться в повідомленні.

Стосовно чоловіка складено матеріали, компаси вилучені.