Якщо судини втрачають еластичність, виникає варикоз

Особливо це стосується вен на ногах. У жінок часто подібні проблеми виникають під час вагітності, а в інших людей тоді, коли значну частину часу вони проводять "на ногах" або ж мають зайву масу. При варикозі спостерігається значна втомлюваність ніг, часто виникає біль, іноді з`являються виразки.

Рослинні препарати, що використовуються при варикозах, поліпшують кровообіг, упереджують згущення крові (мають антикоагуляційні властивості), усувають запалення.

Ароматерапія використовує ефірні олії кипариса та лимона (по 10 крапель на 50 мл будь-якої олії) для дуже легкого масажу вражених варикозом ділянок ніг. Здійснють його в напрямку знизу вгору, ніколи не масажуючи ділянку над розширеними венами (щоб не спричинити більшого їх розширення). Як тільки випадає нагода, дайте можливість ногам відпочити (при цьому ноги повинні бути вище рівня грудей).

При варикозних виразках можна використати холодний або масляний компрес - на 1 склянку холодної води (краще з льоду, що розтав) додати 15-20 крапель ефірної олії чайного дерева або додайте таку кількість крапель цієї олії на 50 мл жирової основи (персикова, мигдалева або обліпихова олія).

Вагітним (під кінець вагітності) можна рекомендувати м`який масаж ніг такою сумішшю: на 50 мл жирової основи додати 4 краплі кипарисової, 2 краплі геранієвої ефірних олій.