Пиловий кліщ може зумовити алергію

У багатьох людей існує так звана алергія на пил. А реальним алергеном, як зазвичай, стають мікроскопічні пилові кліщі, точніше, їхні екскременти. Людям з тяжкою формою захворювання, як правило, радять міняти місце проживання або постійно проводити вологе прибирання і накривати все спеціальними чохлами і наволочками.

Однак британські медики, вивчивши ефективність спеціальних наматрасників і наволочок, з`ясували, що у хворих, котрі користуються ними, клінічного поліпшення не спостерігалося.

На їхню думку, набагато ефективнішими можуть бути більш прості заходи. Наприклад, звичайне прання (навіть без порошку) знижує число кліщів на 60%, а додавання відбілювача збільшує цю цифру до 98%. Однак і у цього методу виявився недолік. Було встановлено, що навіть у пральній машині кліщі можуть перебиратися із "заражених" речей на чисті.