Пророщене насіння гарбуза - їжа для розуму та серця

У насінні гарбуза до 28% цінних рослинних білків, до 46% жирів, ніжна клітковина, фітостерини, смолисті речовини. Вони рекомендуються при дефіциті фосфору, магнію, марганцю, заліза, цинку, селену. У насінні гарбуза є також кальцій, кремній, хром, кобальт, мідь, каротин, фолієва кислота, вітаміни В1, В2, С, Е.

Проростки насіння гарбуза є сечогінним засобом. Вони поліпшують роботу шлунково-кишкового тракту, нормалізують жовчовиділення, активізують водний і сольовий обмін організму, підвищують імунітет, сприяють кровотворенню, знижують рівень холестерину, активізують роботу серця.

Проростки гарбуза рекомендують для профілактики прогресування атеросклерозу і гіпертонічної хвороби.

Цинк, який міститься у проростках гарбуза, необхідний для нормальної роботи головного мозку, позитивно впливає на розумову діяльність людини, покращує пам`ять, знижує стомлюваність і дратівливість, нормалізує сон.

Проростки гарбуза отримують з насіння гарбуза, акуратно обчищених від твердої шкірки. Використовувати проростки треба протягом 3-4 днів після початку пророщування. Зберігати у закритому скляному посуді в холодильнику при температурі 3-5 градусів. Щодня промивати холодною перевареною водою. Проростки гарбуза можна їсти окремо або додавати до будь-яких холодних страв.