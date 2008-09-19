Чи усі стоматологічні матеріали є безпечними?

У сучасній стоматології для протезування використовуються лише чисті природні метали: кераміка, сплави золота. Всі матеріали, перш ніж використовуватись на практиці, мають пройти токсикологічний контроль.

Матеріалів для пломбування на сьогодні є надзвичайно багато, в основному їх можна розділити на дві групи: фотополімерні та хімічні. Найбільш досконалими є фотополімерні матеріали, вони досліджуються та впроваджуються в практику в усіх високорозвинених країнах Заходу, виготовляються німецькими, американськими та англійськими фірмами. Проте менш розвинені країни не завжди можуть дозволити собі користуватись такими високоякісними матеріалами, тому у них існує попит на хімічні матеріали для пломбування, які зазвичай випускають в Китаї, Мексиці і не дуже високої якості. Але якщо порівняти склад хімічних композитів, які були 10-15 років тому, із теперішніми, то різниця є значною. Екологічні характеристики сучасних хімічних матеріалів відповідають нормам.

Останнім часом за кордоном ведуться дискусії та дослідження щодо використання такого матеріалу, як амальгама. Матеріал досить якісний, пломби з нього тримались довго, але з часом мінявся їх колір. Зважаючи на це, деякі вчені доводять, що амальгама містить ртуть, часточки якої поступово виділяються в організм і негативно впливають на нього: випадає волосся, порушуються статеві функції у чоловіків тощо.

Якщо ви маєте таке проблемне захворювання, як пародонтит, коли у пародонтальних кишенях локалізуються шкідливі мікроорганізми, і якщо його не лікувати, то можна посилити виразкову хворобу шлунка.

Усі сучасні матеріали для пломбування та протезування зубів не вважаються шкідливими для організму, оскільки, перш ніж використовувати в медицині, їх спеціально перевіряють на токсичність.