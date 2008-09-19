Що робити, коли випадково розбили термометр

Майже кожен з нас побував у подібній ситуації: необережний рух — і розбився термометр. Рідкий метал миттєво розлетівся дрібними бризками-кульками. Відомо, що навіть мала кількість ртуті, яка «втекла» з оболонки скляного термометра, небезпечна... У закритому приміщенні при тривалому вдиханні це загрожує серйозними проблемами. За твердженнями фахівців, отруєння рідким металом протікає поволі, тривалий час без чітких симптомів захворювання — позначається слабкість, дратівливість, нудота, схуднення. У результаті ртутне отруєння призводить до неврозу й ураження нирок.

Отож прибирати цю сріблясту речовину треба ретельно й швидко. Як саме? Пропонуємо поради оперативно-рятувальної служби.

Передусім слід негайно вивести з приміщення дітлахів: блискучі кульки виглядають вельми привабливо, і малеча може їх проковтнути. У цьому випадку без лікарської допомоги не обійтися — ртуть може спричинити серйозні ушкодження слизових оболонок травного тракту. Також потрібно ізолювати тварин — шерсть легко вбирає ртуть і стає джерелом випаровування металу.

Місце, де вона розлита, краще підсвітити. Для цього на деякій відстані від забрудненої ділянки поставте електричну настільну лампу так, щоб світло падало на ртутну калюжку збоку. Тоді всі сріблясті краплини буде видно, як на долоні, і можна буде приступати до їх збирання, одягнувши на руки гумові рукавички й захистивши відкриті ділянки шкіри.

Віник або жорстка щітка для збирання ртуті не підходять, найкраще збирати ртутні горошини, накочуючи їх на аркуш паперу іншим м’яким аркушем. Також зручно збирати її ватним тампоном, змоченим олією.

Рідину, що потрапила у щілини підлоги, слід посипати піском, разом з яким вона легко вимететься м’яким пензликом на папір. Можна використати шматочки вати, змочені 0,2 % розчином марганцівки. З вати або з аркуша паперу ртуть треба акуратно струшувати в наповнену водою або розчином марганцівки скляну ємність. Туди ж висипте пісок, що містить ртутні частинки, і ртуть, що залишилася в розбитому термометрі. Можна також «засмоктати» кульки в гумову грушу.

Для знезараження (адже частинки ртуті можуть бути настільки малі, що їх не видно) треба провести дезінфекцію. Місце розливу слід змочити 0,2% розчином марганцівки або мильно-содовим розчином (30 г соди й 40 г мила на літр води). Непогано протерти будь-яким із цих розчинів близько розташовані від забрудненої ділянки дерев’яні й металеві поверхні. Через 1,5-2 доби дезінфікуючий розчин можна змити чистою водою.

Якщо ртуть потрапила на одяг, то його треба терміново обробити: спочатку промити в холодній воді протягом 30 хвилин, потім ще 30 хвилин — у мильно-содовому розчині при температурі 70-80° С, потім 20 хвилин за такої ж температури в лужному розчині і добре прополоскати в холодній воді.

Після всіх цих процедур ліквідатору маленької ртутної аварії для профілактики отруєння треба пити якнайбільше рідини, оскільки ртутні утворення виводяться з організму через нирки.

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