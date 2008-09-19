США обнародували щорічний список країн - найбільших виробників наркотиків, а також держав, через територію яких здійснюється транзит таких речовин. У опублікованому Білим домом переліку: Афганістан, Багамські острови, Бірма /Мьянма/, Болівія, Бразилія, Венесуела, Гаїті, Гватемала, Домініканська Республіка, Індія, Колумбія, Лаос, Мексика, Нігерія, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Еквадор і Ямайка.

Крім того, заклопотані американські власті перетворенням Канади на "основне джерело" надходження в Сполучені Штати наркотика "екстазі", а також масштабного проникнення з території північного сусіда марихуани, що "має сильну дію".

Як наголошується в супроводжувальній службовій записці, переданій від імені президента держсекретареві США, виробництво наркотиків, "залишається серйозною загрозою майбутнього Афганістану". Ця проблема ускладнює боротьбу з "поширеною корупцією", підриває "законне економічне зростання", загострює насильство і зміцнює діючих в Афганістані екстремістів, визнає уряд США.

Воно констатує, що опійний мак в Афганістані тепер вирощують в основному в південний районах, причому більше половини урожаю цієї культури, з якої виготовляють героїн, минулого року припала на провінцію Гельменд.

ami-tass.ru