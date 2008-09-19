Медики перевірять шкільні підручники щодо наявності мікробів

Інститут гігієни і медичної екології імені О.Марзеєва Академії медичних наук України наступного року має намір провести дослідження шкільних підручників, що були у користуванні, на наявність хвороботворних мікроорганізмів.

Як пише тижневик „Коментарі”, останнім часом серед батьків почали ширитися чутки про те, що через шкільні підручники, які були у користуванні, учні ризикують заразитися інфекційними хворобами.

„Ми знаємо, що люди хвилюються через «заразні» підручники. Тому у наступному році проведемо наукові дослідження і візьмемо проби й посіви зі сторінок уже «старих» підручників на виявлення збудників інфекційних захворювань. Подивимося, що виросте», - повідомила „Коментарям” провідний науковий співробітник Інституту гігієни і медичної екології, кандидат медичних наук Аліна ПЛАТОНОВА.

Як повідомляє тижневик, випадки зараження дітей через підручники не були зафіксовані санітарно-епідеміологічною службою.

«У літературі описано випадки, коли мікобактерія туберкульозу зберігає свої патогенні властивості до п’яти місяців на пухкому папері, - пояснює А.ПЛАТОНОВА. - Але, по-перше, використовувати подібний папір для підручників і просто дитячих книг заборонено, по-друге, паличка Коха виділяється тільки в людей, хворих на відкриту форму туберкульозу. Діти з таким захворюванням не відвідують загальноосвітні школи, їх навчають у закладах санаторного типу, а підручники звідти ніколи не можуть потрапити до здорових дітей».