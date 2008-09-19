Пацієнтів донецької психіатричної лікарні можуть вигнати на вулицю

Хворих людей - на вулицю. У Донецькій психіатричній лікарні планують скоротити місця. І це при тому, що й зараз часто пацієнтів розміщують навіть в коридорах клініки.

Родичі хворих і рядові лікарі сьогодні організували акцію протесту. Яка доля донецької психіатричної лікарні і чим можуть обернутися для суспільства плани чиновників?

У стаціонарі Донецької психіатричної лікарні номер один - 350 койок. Проте місця катастрофічно не вистачає, відділення переповнені. Прийдешнє скорочення може привести до того, що хворі опиняться без медичної допомоги.

У відділенні загальної психіатрії планують скоротити 40 койкомісць. По суті, говорить завідувач, це означає ліквідацію всього відділення. Адже хворих менше не стає.

Ольга Князева, завідувач відділенням загальної психіатрії Психіатричної лікарні номер 1 Донецька:

- Щодня від трьох до п`яти приставних ліжок. Це називається: хворі лежать в коридорах. У нас гострі хворі, або хворі в стані психомоторного збудження, або в стані рецидивів різноманітних психічних хвороб.

Психіатр стверджує: якщо хворий під час загострення не знаходиться під цілодобовим спостереженням лікарів, то може завдати шкоди і собі, і оточуючим.

Олексій страждає параноїдною шизофренією. Минулого року дільничний психіатр відмовив йому в госпіталізації, порадив приймати ліки в домашніх умовах. В стані афекту, Олексій убив сусіда.

Людмила Федорова боїться, що аналогічна доля уготована її синові Максиму. У нього теж шизофренія. І минулого тижня хворого теж відмовилися направляти в стаціонар.

Людмила Федорова, мати хворого:

- Розпорядження - направлення в лікарню не давати. У мене був шок, я говорю: як не давати? Він себе погано почуває, він вже 4 дні не виходить з кімнати, йому погано. Це виходить як - психів викинути на вулицю - можна так робити?

Сьогодні в клініці готувалися до зустрічі комісії з облздраву - організували акцію протесту. Проте ніхто так і не приїхав. Головний лікар лікарні не зміг пояснити ні журналістам, ні пікетникам, чому начальство збирається скоротити відділення.

У обласному Управлінні охорона здоров`я повідомила: першопричина всіх скорочень - дефіцит фінансування. На всьому доводиться економити. За 2 роки в області скоротили вже 660 стаціонарних місць. І скарг від хворих, за словами начальника управління Олександра Аніщенко, не надходило. А паніку серед родичів і пацієнтів нагнітають самі лікарі - вони, мовляв, бояться втратити роботу.

Якщо виникне дефіцит місць в цій клініці, хворих госпіталізують в інші, говорять в облздраві. У області їх 14. Є і такі, де відділення майже пусті.

Проте пацієнти і персонал психіатричної лікарні з аргументами чиновників не згодні. Вони пообіцяли, що акції протесту, подібні сьогоднішнішній, проводитимуть регулярно.

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