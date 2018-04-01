Чашка кави - не єдиний спосіб відчувати себе бадьоро протягом дня

Шоколад для серця

Якщо кава приваблює тебе смаком, кращим замінником може стати гіркий шоколад. Як показали дослідження медиків Каліфорнійського університету, шоколад зменшує концентрацію в крові лейкотрієну - речовини, що склеює клітини крові і утворює тромби, що підвищує ризик. Він теж містить кофеїн, але м`якшої дії. Тому сердечникам кардіологи радять замість вранішньої кави з`їдати п`ятдесят грамів шоколаду. Тільки обов`язково гірких сортів - молочний шоколад не має такої цілющої дії.

Плюс: дуже апетитно і на смак нагадує каву. Мінус: стограмова плитка шоколаду містить майже половину денної норми жирів. Легко захопитися і не влізти з часом в улюблені джинси.

Дика енергія

У природі існує багато трав, що бадьорять. Прокинутися тобі допоможуть лимонник китайський, женьшень, елеутерокок і родіола рожева.

Настоянку лимонника не радять вживати увечері перед сном, оскільки вона активізує нервову систему. Рецепт її приготування простий: 10 г плодів растовкти в ступці, залити 200 мл кип`ятку і поставити на вогонь. Довестии відвар до кипіння, зняти і охолоди. Приймати настоянку по одній столовій ложці вранці і увечері.

"Бадьорі" трави часто додають до складу чаю. Особливо ефективний цей чай восени і зимою, коли організм "впадає в сплячку".

Плюс: трави мають лікувальні властивості. Мінус: для деяких трав існують протипоказання.

Секретні точки

Знаючи, де розташовані твої "точки бадьорості", ти зможеш впливати на них завжди, коли це тобі потрібно. Відшукати їх зовсім нескладно: вони знаходяться за вухами внизу. Приготуй з вечора кубики льоду, а вранці приклади до своїх "секретних точок".

Плюс: просто і ефективно, ніякій "хімії". Мінус: дія кубиків, як правило, нетривала.

Бадьорі аромати

Чому в новорічну ніч рідко хочеться спати? Велику роль тут грає відчуття свята, але існує ще один секрет. Аромати цитрусових і хвої дуже бадьорять, а Новий рік рідко обходиться без ялинки і апельсинів. Тонізуючу дію має також запах пачулі, сандала, евкаліпта і майорану. Нанеси декілька крапель ефірного масла на хусточку і носи її з собою.

Плюс: тебе постійно окутуватиме чарівний аромат. Мінус: звикнувши до аромату, ти не реагуватимеш на нього так, як спочатку.

Не шукай в каві "магічну силу", що заряджає організм енергією на цілий день. Життєвий тонус ти можеш підняти і іншими способами.

Повністю виключити каву з раціону слід, якщо ти:

яскраво виражений гіпертонік;

маєш підвищену кислотність шлунку;

страждаєш серцевою недостатністю;

хворієш на гастрит.

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