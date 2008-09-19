Комітет ВР підтримав програму профілактики ВІЛ/СНІДу

Профільний парламентський комітет підтримав програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки. Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ.

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, яке відбулося 17 вересня ц.р., розглянуто Проект Закону України “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки”. Як повідомляє Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам, парламентарі обговорили та одностайно підтримали проект нової Програми. Комітетом ухвалено рішення щодо подання документу до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.