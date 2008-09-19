Чернівці: діти захворіли на гастроентероколіт і дизентерію
На карантин закрили два дитсадки
Постановою міської санепідемстанції у Чернівцях через захворювання п’яти дітей на гастроентероколіт призупинено роботу дитячого садка №23.
Як передає кореспондент УНІАН, 16 вересня було призупинено роботу дитсадка №44, де захворіло 11 дітей, у двох з яких виявлено дизентерійну паличку Зонне.
Закриті на карантин дитсадки розташовані у різних частинах міста.
Як повідомили у міськСЕС, із закритого дитсадка №23 одна дитина госпіталізована, решта дітей обстежені і спостерігаються дільничними лікарями.
Джерело потрапляння збудника інфекції ще не встановлено. У дитячій установі розпочато проведення комплексної дезінфекції - камерну обробку білизни та іншого приладдя.
У дитсадку №44 триває обстеження дітей і працівників, які перебували у контакті із хворими.
У закладах взято змиви і проби для проведення лабораторних досліджень. Перевіряються системи водопостачання, харчування тощо.
Загалом у Чернівцях гострі кишкові інфекції виявлено у 31 дитини, яка відвідує дошкільні установи.