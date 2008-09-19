Чернівці: діти захворіли на гастроентероколіт і дизентерію

Постановою міської санепідемстанції у Чернівцях через захворювання п’яти дітей на гастроентероколіт призупинено роботу дитячого садка №23.

Як передає кореспондент УНІАН, 16 вересня було призупинено роботу дитсадка №44, де захворіло 11 дітей, у двох з яких виявлено дизентерійну паличку Зонне.

Закриті на карантин дитсадки розташовані у різних частинах міста.

Як повідомили у міськСЕС, із закритого дитсадка №23 одна дитина госпіталізована, решта дітей обстежені і спостерігаються дільничними лікарями.

Джерело потрапляння збудника інфекції ще не встановлено. У дитячій установі розпочато проведення комплексної дезінфекції - камерну обробку білизни та іншого приладдя.

У дитсадку №44 триває обстеження дітей і працівників, які перебували у контакті із хворими.

У закладах взято змиви і проби для проведення лабораторних досліджень. Перевіряються системи водопостачання, харчування тощо.

Загалом у Чернівцях гострі кишкові інфекції виявлено у 31 дитини, яка відвідує дошкільні установи.