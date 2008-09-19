МОЗ пропонує утриматися від заяв щодо вакцинації

Міністерство охорони здоров’я України пропонує відмовитися від публічних виступів і утриматися від заяв щодо ситуації, яка склалася довкола кампанії додаткової імунізації населення проти кору та краснухи до проведення патологоанатомічної конференції за участі найавторитетніших незалежних вітчизняних та міжнародних експертів в галузі медицини, членів Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради, МОЗ, Академії Медичних наук України, зацікавлених політиків і чиновників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, враховуючи велику кількість журналістських запитів, які стосуються коментарів народних депутатів України і представників Генеральної прокуратури стосовно теми вакцинації, відомство в черговий раз наголошує на незмінності своєї позиції щодо висновків комісії МОЗ, яка розслідувала причини смерті школяра з м.Краматорська (Донецької обл.).

Також МОЗ України вважає некоректним коментувати висловлювання Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА на цю тему до закінчення слідства.

При цьому у відомстві наголошують, що останнє слово в питанні додаткової імунопрофілактики має сказати медична спільнота.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в інтерв`ю газеті «Факты» генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що комплексна судово-медична експертиза підтвердила, що школяр із Краматорська Антон Тищенко помер від щеплення проти кору.

«Фахівці 8 серпня передали нам свій висновок, у якому чітко написано, що між смертю Антона Тищенка і проведеною йому вакцинацією проти кору і краснухи є прямий причинно-наслідковий зв`язок. Даний висновок і покладено в основу подальшого розслідування кримінальної справи», – сказав генпрокурор.

16 вересня була опублікована заява спільного засідання колегії Національної ради з питань охорони здоров’я населення та оперативного штабу з питань проведення додаткової імунізації проти кору та краснухи Міністерства охорони здоров’я України, в якій ішлося, що комісія Міністерства охорони здоров`я України дійшла висновку, що “прямого причинно-наслідкового зв`язку” між проведеною вакцинацією від кору і краснухи краматорському підліткові А.Тищенку і настанням його смерті “не встановлено”.

В Україні, починаючи з 26 травня, мала бути проведена масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору і краснухи.

13 травня старшокласник з Краматорська А.Тищенко після щеплення від кору і краснухи, проведеного напередодні, помер у реанімації.

19 травня Міністерство охорони здоров`я припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

На початку червня заступник міністра охорони здоров`я України Валерій БІДНИЙ поінформував, що в процесі проведеної в Україні кампанії з імунізації проти кору і краснухи було зроблено щеплення 113 тис. 139 особам, з яких до лікарні потрапили 207, серед них 164 дитини.

26 серпня Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення повідомила, що за результатами тестування декількох серій вакцини для профілактики кору і краснухи виробництва Serum Institute of India встановлено їх відповідність специфікаціям і вимогам Європейської Фармакопеї і Всесвітньої організації охорони здоров`я.