В Україні за минулий тиждень на воді загинуло 25 осіб

Про це УНІАН повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, впродовж минулого тижня, 8-14 серпня, зареєстровано 3 тис. 181 надзвичайну подію, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 39 осіб.

«Ліквідовано 2 тис. 849 пожеж, врятовано на пожежах 28 осіб та не допущено знищення вогнем 413 будівель і 39 од. техніки. На пожежах загинуло 14 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн. 415 тис. грн», - інформують в ДСНС.

Також впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та знешкоджено 1 тис. 695 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.