Супрун заявляє, що тендерну монополію у процесах закупівлі ліків подолано

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час брифінгу.

Також Супрун підкреслила, що повністю змінено систему закупівлі ліків в Україні.

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"У 2015 році вперше провели закупівлі через міжнародні організації, ми змінили систему закупівлі ліків в Україні. Старих схем більше нема, у більшості усунуто старих посередників. Тендерну монополію подолано», - запевняє вона.

За словами Супрун, більше 40% компаній, що виграли тендери, - українські постачальники і виробники. «На торги вийшло удвічі більше учасників, ніж минулого року. Серед них українські заводи, чимало ліків закуповувалися у виробників. Наприклад, 100% ліків від орфанних захворювань закупили напряму від виробників. Зекономлено більше 790 млн грн порівняно з 2014 роком. За підрахунками пацієнтських організацій, за ці кошти можна закупити додаткові ліки та вакцини. Незважаючи на кризу в Україні та зниження фінансування державних програм з лікування у 2015 році, загальна кількість одиниць закуплених лікарських засобів зросла на майже 55%", - сказала Супрун.

За її словами, закуплені через міжнародні організації препарати - якісні та мають прекваліфікацію ВООЗ.

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"Це ті самі ліки, якими користуються у всіх країнах світу. У тендерах МОЗ більше не буде корупції, ми діємо через авторитетні міжнародні організації. Але розуміємо, що були складнощі, це нормально. Бо маємо перший пілотний рік. Ми зібрали інформацію та проаналізували, де відбувалися затримки, щоб пришвидшити процес на 2016-17 роки. Найбільше часу пішло на розроблення закону", - зазначила Супрун.

Також вона поінформувала, що на сьогодні вже здійснено на 100% поставки ліків в Україну проти орфанних хвороб, тести для діагностики ВІЛ-інфекції, дитячої гемофілії та для лікування дітей з гепатитами, у регіони розвезено 49% від необхідних обсягів.