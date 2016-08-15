Вакцина БЦЖ надійде в Україну наприкінці серпня - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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"З БЦЖ була проблема, бо слід було замінити вакцину. Бо ту, що ми хотіли закуповувати, її вже не було у світі. То ми замінили на іншу, і ми зараз завершуємо увесь бюрократичний процес, щоб привезти в країну. Вона вже є. Має бути до кінця серпня. Нам пообіцяли в ЮНІСЕФ", - запевнила Супрун.

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Як повідомляв УНІАН, Супрун раніше наголошувала, що в Україні цього року вакциновано проти туберкульозу лише 11,5% дітей. За її словами, у МОЗ підготували листи до президента і секретаря РНБО з вимогою провести засідання з питань імунопрофілактики як важливої складової політики національної безпеки.