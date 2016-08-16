МОЗ оголосив відкритий конкурс на посаду очільника Центра громадського здоров'я

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду Генерального директора Державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України":

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1. Повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина".

Вітається наявність наукового ступеню за напрямком діяльності установи, освіта у сфері громадського здоров'я та високий рівень досягнень, досвіду, знань у сфері громадського здоров'я.

2. Підтверджений управлінський досвід у визначенні ідеології та стратегії розвитку організацій, включаючи управління персоналом не менше 5 років на керівних посадах (відбір, розвиток, управлінська дисципліна, заохочення);

Досвід розробки стратегічних планів діяльності, бюджету організації, визначення пріоритетності заходів, забезпечення координації взаємодії з партнерами і організація оцінки програмних досягнень.

3. Не менше 5 років досвіду на керівних посадах на національному та/або міжнародному рівні у сфері охорони здоров'я (відповідно до десяти основних оперативних функцій громадського здоров'я, рекомендованих ВООЗ).

4. Вітається досвід управління групами або командами у сфері громадського здоров'я підчас надзвичайних ситуацій і реагування на них.

5. Вітається досвід ефективного спілкування з високопоставленими офіційними особами, представниками наукових і академічних кіл, міжнародних організацій, приватного сектора, громадянського суспільства, засобів масової інформації та громадськості в цілому.

6. Вітається наявність сильних комунікаційних навичок, зокрема, здатність ефективно доносити проблематику громадського здоров'я до різних аудиторій.

7. Вітається участь у реформуванні інститутів або державних політик або у впровадженні нових підходів, орієнтованих на громадське здоров'я.

8. Вільне володіння українською мовою.

9. Надається перевага кандидатам з вільним володінням англійською мовою.

10. Володіння комп'ютером.

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Перелік документів, які повинен надати кандидат на посаду Генерального директора Генерального директораДержавної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України":

1. Заяву на ім'я в.о. Міністра охорони здоров'я України, з проханням розглянути кандидатуру на посаду Генерального директора "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" (написана власноруч);

2. Резюме;

3. Належним чином завірені копії паспорта, трудової книжки, документів, які засвідчують освітньо-кваліфікаційний рівень (дипломів, посвідчень, свідоцтв та ін.), науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

4. Біографічну довідку;

5. Згоду на обробку персональних даних;

6. Фотокартку розміром 3х4 см.;

7. Довідку про відсутність судимості;

8. Конкурсну пропозицію розвитку Державного закладу "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" у паперовому вигляді та на електронних носіях у форматі ПДФ (ознайомлення членів Комісії з конкурсною пропозицією буде проводитись у супроводі відеозйомки та присутності представників громадськості).

Необхідні документи кандидати на посаду повинні подати власноруч до МОЗ України до 29 серпня 2016 року.