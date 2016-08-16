Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні 16 серпня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

«Вдень 16 серпня на більшій частині України грози, крім північних областей, подекуди град та шквали 15-20 м/с, у південній частині та в центральних областях вдень місцями сильні дощі та шквали до 24 м/с. Вдень 16 серпня по Києву і області гроза», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Закарпатті госпіталізовано 7 осіб, які постраждали від градуУ зв'язку з цим ДСНС закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. «Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів і ліній електропередач, оскільки пориви вітру можуть викликати їх пошкодження», - застерігають, зокрема, рятувальники.