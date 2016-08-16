За добу в зоні АТО поранено 8 українських військових
13:03, 16 серпня 2016Країна
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За минулу добу в зоні АТО зазнали поранень 8 українських військових.
За добу в зоні АТО поранено 8 українських військових / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За минулу добу серед українських військових загиблих не було. Однак 8 наших бійців були поранені», - сказав він.
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