За добу в зоні АТО поранено 8 українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу серед українських військових загиблих не було. Однак 8 наших бійців були поранені», - сказав він.