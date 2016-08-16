Мінфін у 2017 році не передбачив фінансування для державних лікарень, розташованих у рекреаційних зонах України

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби омбудсмана.

«До Уповноваженого звернулися працівники державного закладу «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров’я України», які скаржилися і висловлювали свою незгоду з прийнятим рішенням стосовно забезпечення за рахунок коштів місцевих бюджетів фінансування 32-х закладів охорони здоров’я, які на даний час перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України», - пояснили у прес-службі.

Читайте такожУ МОЗ обговорили питання впровадження нової концепції громадського здоров’я

Йдеться про те, що листом МОЗ України від 1 серпня 2016 року керівництву зазначених закладів охорони здоров’я, в тому числі й вищеназваного диспансеру, доведено вказівки щодо організаційних заходів, спрямованих на формування проекту держбюджету України на 2017 рік. Занепокоєння працівників вказаного диспансеру викликали рекомендації Мінфіну «Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу на 2018-2019 роки», на які посилалися у листі МОЗ, в котрих зазначено, що функціонування 32-х закладів охорони здоров’я, які на даний час перебувають у сфері управління МОЗ України, має бути забезпечено за рахунок місцевих бюджетів.

Тобто Міністерством фінансів у граничних обсягах видатків медичної субвенції не враховано видатки на фінансове забезпечення діяльності зазначених закладів охорони здоров’я.

«Викликає занепокоєння процедура реалізації наданих рекомендацій, оскільки згідно із статутними документами ці заклади перебувають у сфері управління МОЗ України, тобто, фінансуються за рахунок державного бюджету, однак Мінфіном фінансове забезпечення їх діяльності пропонується з 1 січня 2017 року здійснювати винятково за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів», – зауважила Лутковська.

Повідомляється, що омбудсман звернулася з цього приводу до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, вказавши на всі неоднозначні обставини ситуації, в якій опинилися працівники 32-х закладів охорони здоров’я.

Читайте такожЩоп’ята родина в Україні не має можливості купувати ліки - МОЗ

«Вважаю, що внаслідок таких рішень центральних органів виконавчої влади медична галузь України може отримати значний ризик ще більшої подальшої фрагментації ресурсів з усіма пов’язаними з цим наслідками, що спричинить не лише погіршення стану управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я, але й призведе до погіршення доступності і якості медичної допомоги, порушень конституційних прав як медичних працівників, так і пацієнтів», – зазначила у своєму зверненні Лутковська.

Читайте такожНаступного року фінансування системи охорони здоров’я зменшиться на 2,5 млрд грн - МОЗ

Крім того, з 2014 року фахівці закладу надають також необхідну допомогу дітям учасників антитерористичної операції, які загинули або перебувають в зоні бойових дій.

«Вражає, що при цьому обсяг бюджетного фінансування закладу у 2016 році складає по відношенню до видатків загального фонду державного бюджету України на цей період 0,003%», - додала Лутковська.

Крім того, на її думку, зважаючи на те, що більшість із зазначених 32-х закладів знаходяться у рекреаційних зонах узбережжя Чорного моря та Карпат, в таких діях можуть вбачатись ознаки корупційної складової.

Лутковська просить прем’єр-міністра вжити всіх можливих заходів для належного функціонування медзакладів, про які йдеться.