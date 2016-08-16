Кількість зареєстрованих переселенців за тиждень скоротилася на 11,4 тис - Мінсоцполітики

Згідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебуває 1 387 161 сім'я з Донбасу і Криму.

Більш як 953 тис. сімей переселенців звернулися за державною фінансовою допомогою, більш як 882 тис. сімей її отримали. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року становила 1,9 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 8 серпня поточного року на обліку перебував 1 млн 725 тис. 751 внутрішній переселенець з Донбасу і Криму, що на 48,9 тис. осіб менше, ніж станом на 18 липня.

За підсумками перевірки у 2015 році СБУ на початку 2016 року передало Мінсоцполітики інформацію про більш ніж 450 тис. осіб, які зареєстровані як тимчасові переселенці, але не проживають на підконтрольних українській владі територіях. Виплати даними громадянам були припинені до моменту підтвердження факту їх проживання на підконтрольній території. За даними Пенсійного фонду, після того, як були зупинені пенсійні виплати, з 460,8 тис. осіб внутрішньо переміщених осіб виплати відновлені 143 тис., іншим - відмовлено.

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Водночас віце-прем'єр Павло Розенко відзначав в інтерв'ю УНІАН, що, незважаючи на призупинення виплат, зазначені люди не були виключені зі списку переселенців, оскільки для цього їм має бути анульована довідка переселенця. Довідка може бути скасована управлінням соцзахисту тільки на підставі конкретної інформації Державної міграційної служби. Даний процес, за словами Розенка, може тривати кілька місяців.