Аеробіка позбавить від проблем з апетитом

Відомо, що заняття аеробікою допомагають позбавитися зайвої ваги і покращують стан здоров`я. Учені з`ясували, як саме аеробіка впливає на організм людини.

Американські учені виявили, що під час занять аеробікою в крові значно збільшується вміст білка, відомого як «нейротрофічний чинник головного мозку» (BDNF). Цей білок відповідає за споживання калорій.

Підвищений вміст цього білка в організмі веде до того, що у людини зменшується апетит, вона починає споживати значно менше калорій і в результаті ефективніше втрачає вагу.

Учені упевнені, що це відкриття дозволить передбачати, наскільки ефективними для людини виявляться різні методики для схуднення. Також можна буде вибрати саме ту методику, яка краще всього підійде кожній конкретній людині.

newsland.ru