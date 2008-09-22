Ще одне застосування стовбурових клітин

Співробітники американської клініки Майо разом з колегами з Японії знайшли можливість використання ембріональних стовбурових клітин для боротьби з кардіологічними розладами. Вони ставили досліди на генно-інженерних мишах з пригніченим синтезом білка, що грає важливу роль в життєдіяльності серця.

В результаті у тварин розвинулася патологія, аналогічна людській дилатационной кардіоміопатії. Так називають групу захворювань, при яких серцеві шлуночки розширюються і втрачають здатність прокачувати стільки крові, скільки потрібно організму. Причини цих патологій поки точно не встановлені, проте немає сумнівів, що чималу роль в їх виникненні грають спадкові чинники.

Нелікована ділатаційна кардіоміопатія як правило приводить до розвитку серцевої недостатності, яка закінчується летальним результатом. Ще пару десятиліть назад такі хворі рідко жили більше трьох-п`яти років після постановки діагнозу. Проте останніми роками з`явилися лікарські препарати, які значно уповільнюють прогрес ділатаційної кардіоміопатії, особливо на ранніх стадіях хвороби.

Фахівці з клініки Майо застосували ембріональні стволові клітини, які вони імплантували мишам в ліві серцеві шлуночки. Така терапія виявилася вельми ефективною. Вже через місяць після імплантації у тварин значно покращали фізіологічні показники, пов`язані з роботою серця.

Як показав подальший розтин, введені стволові клітини дали початок нової м`язової тканини, яка в значній мірі нормалізувала скорочення серцевого м`яза. Автори вважають, що отримані результати цілком виправдовують продовження експериментів.

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