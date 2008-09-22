Запаморочення: що означає і чим лікувати

Із запамороченням стикався кожен. Наприклад, коли прокотився на каруселі або закрутився у вальсі. Але як визначити, коли починається хвороба?

Що це таке?

Якщо ви відчуваєте неприємний рух свого тіла, обертання, то це вже патологія, з якою потрібно боротися. Запамороченням також вважається:

відчуття підйому-провалення

відчуття гойдання

коли людина перестає орієнтуватися в просторі (плутає верх — низ), втрачає рівновагу.

— Часто разом із запамороченням з`являються відчуття тривоги, нудота, підвищується температура, людину кидає в жар, — говорить завідувач відділенням фізіології і патології слухової і вестибулярної систем ГНЦ Інституту медико-біологічних проблем РАН професор Едуард Мацнев.

Візит до невропатолога або отоневролога необхідний, особливо якщо періодичне запаморочення триває декілька днів, супроводжується серйозним погіршенням самопочуття.

Як лікувати?

Визначити причину запаморочення допомагають вестибулярні тести, під час яких лікар аналізує рух очей. Cпеціаліст може призначити аналіз крові, магніто-резонансну томографію головного мозку, ЕКГ, дослідження судин голови, шиї і т.п.

Залежно від виду запаморочення призначається лікування. Сюди входять і прийом лікарських препаратів, і спеціальні вправи, що допомагають контролювати рівновагу. Їх потрібно робити кілька разів на день протягом декількох тижнів. Плюс доктор може порекомендувати процедури, які поліпшують загальний стан організму.

Корисно кататися на велосипеді, ковзанах, лижах.

Рух очима: вниз, вгору, в сторони, по діагоналі.

Стоячи, дивитеся прямо, потім оберніться вліво. Потім так само управо.

Можна робити різні вправи в ліжку: витягнувши ноги, сідати і лягати; лежачи на спині, швидко перекинутися на правий бік, потім на лівий. На початку вправ дивитися потрібно завжди прямо.

Сидячи на стільці, нахилитися вперед, дивитися в підлогу, потім швидко випрямитися.

Нахили голови : вліво, вправо, вперед.

* Якщо у вас спостерігаються сильні напади запаморочення, перш ніж виконувати вправи, порадьтеся з лікарем.

Чому все крутиться?

Запаморочення — це порушення роботи вестибулярної системи організму. Вплинути на неї можуть захворювання внутрішнього вуха, а також гормональні розлади, захворювання ЦНС, серця, судин, травми хребта, мозку — причин може бути багато. Крутитися голова може, якщо людина перенесла сильний стрес, — наприклад, при так званій хворобі Меньєра запаморочення деколи триває годинами.

Чому крутиться голова, якщо різко встаєш?

Якщо ви лежали, а потім швидко піднялися або різко повернули голову, вона може закрутитися. Напади зазвичай тривають всього декілька секунд. З ними допоможе справитися лікар — за допомогою спеціальних маніпуляцій, коли він переміщає голову і тулуб людини в трьох різних анатомічних позиціях, тим самим усуваючи причини цього виду запаморочення. Більшість пацієнтів після відвідквання лікапя не скаржаться на незручність.

Ліки, які можуть спровокувати запаморочення

1. Антидепресанти (призначаються для підвищення психічної активності, зняття тривоги, поліпшення настрою).

2. Антибіотики (призначаються для боротьби з деякими інфекціями, які пригноблюють хвороботворні мікро-организми).

3. Транквілізатори (покликані зняти емоційну напругу, володіють заспокійливим ефектом).

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