В Україні проживає 42 млн 674 тис осіб – Держстат

Чисельність населення України станом на 1 липня 2016 року становила 42 млн 658,1 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 102,4 тис. осіб менше, ніж на початок року.

У січні-червні поточного року, за даними Держстату, в Україні народилося 190 754 дитини, тоді як за аналогічний період 2015 року цей показник становив 198 287 дітей. У січні-червні було зафіксовано природне скорочення населення на 109 053 особи, тоді як за січень-червень 2015 року населення скоротилося на 114 922 людини. У той же час, число іммігрантів у січні-червні поточного року перевищило кількість емігрантів на 6 686 осіб, за аналогічний період 2015 року цей показник становив 8 812 осіб.

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Всі дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2015 року становила 42 млн 760,5 тис. осіб, що на 168,8 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2014 року.

Навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн із 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

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Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити дану оцінку один раз на 5-10 років. Дані старше 10 років, за оцінками експертів ООН, містять занадто багато накопичених помилок і не можуть вважатися релевантними.